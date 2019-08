Gravações de Pantera Negra 2 já têm data marcada, diz ator

Após o anuncio de que Homem-Aranha deixará o universo Marvel, agora tivemos a confirmação da continuação de Pantera Negra. O ator Martin Freeman, parte do elenco, afirmou, em entrevista ao site Uproxx, nesta quarta-feira (21), que os trabalhos da sequência devem começar em 2021. Freeman também disse ainda não ter mais informações sobre a respeito da produção.

“A última coisa que escutei foi que não faríamos o filme no próximo ano. Acho que poderemos realizar o próximo Pantera Negra em 2021. É tudo o que eu sei”. Pantera Negra 2, porém, não faz parte do pacote de filmes anunciados pelo presidente na Marvel na San Diego Comic-Con 2019.

No primeiro filme, o ator interpreta o agente Everett Ross, da CIA. Ele tem uma boa relação com o protagonista T’Challa — rei de Wakanda —, interpretado por Chadwick Boseman, que na história enfrenta o vilão Killmonger (Michael B. Jordan), cujo objetivo é tomar o poder do reino. Com altas expectativas, a atração arrecadou um total de US$ 1,344 bilhão nas bilheterias em seu lançamento, em fevereiro de 2018.

