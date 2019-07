Gre-Nal 421: tudo que você precisa saber sobre o clássico

Dia de clássico! Neste sábado (20), às 19h, no Beira-Rio, Inter e Grêmio se enfrentam pela quarta vez neste ano, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O Gre-Nal 421, no entanto, deve ter os dois times majoritariamente reserva em campo. Após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, o foco da dupla agora está nas partidas pela Libertadores. O Grêmio enfrenta o Libertad, e o Inter, o Nacional, na próxima semana, por isso os técnicos Renato Portaluppi e Odair Hellmann devem preservar boa parte dos seus titulares.

Odair relacionou alguns titulares: Víctor Cuesta, os volantes Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick e o atacante Nico López. O goleiro Marcelo Lomba, não jogará, por precaução, já que caiu no vestiário do CT, após o treino de ontem, sofrendo um corte na cabeça. Ele teve que levar pontos e chegou sozinho ao hotel onde a delegação colorada estava concentrada, após ser atendido no Hospital Mãe de Deus.

Já no tricolor, Renato concentrou apenas três titulares: o zagueiro Kannemann, o lateral-direito Leonardo Gomes e o centroavante André. Dessa forma, o time que vai a campo deve contar com vários reservas. Mas a partida também marca uma data especial, são 300 jogos do técnico Renato Portaluppi no comando do Grêmio.

Na tabela de classificação do campeonato brasileiro, apenas dois pontos separam os dois times. O Inter é o quinto colocado, com 16 pontos, enquanto o Grêmio é o 10º, com 14.

Histórico de Confrontos

420 jogos

156 vitórias do Inter (584 gols)

131 vitórias do Grêmio (548 gols)

133 empates

Grêmio x Inter

Local: Estádio Beira-Rio

Data e Horário: sábado (20), às 19h.

Escalação:

Inter – Danilo Fernandes; Heitor, Emerson Santos, Victor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso, Parede, Edenilson Nonato, Wellington Silva; e Rafael Sobis.

Grêmio – Julio César; Léo Moura, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Rômulo; Thaciano, Rafael Galhardo; Luan e Pepê; Diego Tardelli.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno Júnior (trio gaúcho). VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP).

