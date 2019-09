Gre-Nal que não saiu na Libertadores e na Copa do Brasil acontecerá na final do Brasileirão de Aspirantes

Gre-Nal é sempre Gre-Nal, não é mesmo? E não vai ser diferente na final do Brasileirão de Aspirantes, que será decidido pelo clássico gaúcho. Quando todos esperavam por um confronto destes na Libertadores e na Copa do Brasil, ele sairá, mas na categoria sub-23, o chamado grupo de transição. As datas ainda não foram definidas, mas os jogos devem ser disputados nas próximas quintas-feiras. Detentor da melhor campanha geral, o Tricolor decidirá o título atuando em casa na segunda partida.

Na semifinal, o Grêmio venceu seus dois jogos contra o Vitória e garantiu a classificação. No primeiro duelo, o Grêmio foi a Salvador e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Ferreira, jovem atacante que vem sendo observado por Renato Portaluppi e que é o artilheiro da competição com 10 gols. No segundo jogo, realizado nesta quinta-feira (12), no CFT Hélio Dourado, o Grêmio venceu com facilidade por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ruan, Ferreira e Isaque.

Já o Internacional também se deu bem e venceu seus dois jogos contra o Bahia. No primeiro, realizado também na capital baiana, os donos da casa abriram o placar com Gustavo, mas o time colorado buscou o empate e, nos acréscimos, a virada. Pedro Lucas e Caio marcaram: final 2 a 1. No segundo jogo, também realizado nesta quinta-feira no CT Morada dos Quero-queros, o Colorado venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Matheus Monteiro. O colorado vai a sua final pelo terceiro ano seguido.

