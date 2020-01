Grêmio Grêmio abre 2020 programando anúncio de reforços

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A primeira semana de 2020 deve marcar a oficialização de novos reforços por parte do Grêmio. Até o momento, o tricolor anunciou apenas a chegada de Victor Ferraz, mas a expectativa é que nas próximas horas, pelo menos, dois nomes sejam confirmados: o lateral-esquerdo Caio Henrique e o volante Lucas Silva.

No caso de Caio Henrique, o Grêmio aguardava pelo término de contrato de empréstimo com o Fluminense, que se encerrou em 31 de dezembro. A direção gremista já havia se acertado com o Atlético de Madrid, que possui os direitos do atleta. O lateral deve chegar com vínculo de uma temporada.

O negócio com Lucas Silva foi selado ainda nesta semana. O volante, com passagens pelo Cruzeiro e Real Madrid, estava livre no mercado desde o final de agosto, quando rescindiu o contrato com o Real.

As buscas da direção, contudo, no mercado de transferências não param por aí. E, a posição de volante ainda segue sendo uma das prioridades. Os dirigentes avaliam outros nomes, como os casos de Carlos Sánchez, do Santos, e Gregore, do Bahia. A busca por jogador dessa posição surge em virtude de duas situações. A primeira delas é por conta da saída de Rômulo, que não teve o vínculo renovado e foi devolvido ao Flamengo. A segunda é por conta da ausência de dois titulares da posição já no início da temporada. Maicon passará por cirurgia para tratamento do joelho e será baixa por um período já no início de 2020. O mesmo acontece com Matheus Henrique, que estará com a Seleção Olímpica e será desfalque nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário