Grêmio amplia contrato com zagueiro Paulo Miranda

Depois de ampliar o vínculo com o Michel, o Grêmio também renovou com Paulo Miranda. O zagueiro que tinha contratado com o clube até 2020, teve a renovação ampliada até 2022. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias.

O jogador de 30 anos é peça importante para o sistema defensivo do time. Paulo Miranda é o reserva imediato de Kannemann ou Geromel. Além disso, vem mostrando atuações consistentes desde o ano passado, que lhe renderam a titularidade no início desta temporada. Paulo Miranda é o zagueiro que mais atuou entre os atletas da posição, com oito jogos.

Neste momento, o atleta está no departamento médico e será desfalque na partida contra o River Plate. Paulo Miranda é um dos problemas que Renato Portaluppi terá montar o sistema de defesa. Kannemann, até agora é o único com presença confirmada. Pedro Geromel ainda fará um exame para saber as condições para viajar com a delegação para o Chile. Marcelo Oliveira teve ruptura nos ligamentos do joelho e passará por um longo período de recuperação.

