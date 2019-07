Grêmio anuncia contrato definitivo com Thaciano

*Valéria Possamai

A direção do Grêmio garantiu a permanência de Thaciano por mais três anos e meio. O tricolor anunciou a permanência em definitivo do meio-campista até dezembro de 2022.

Contratado por empréstimo junto ao Boa Esporte em janeiro no ano passado, o jogador conquistou espaço no time de Renato Portaluppi. Já são 44 jogos e cinco gols marcados com a camisa tricolor. Nesse período, esteve presenta nas conquistas da Recopa Sul-Americana, o bicampeonato do Gauchão e Recopa Gaúcha.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

