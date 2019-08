Grêmio anuncia saída de dois atacantes

*Valéria Possamai

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira, duas novas negociações envolvendo atletas do elenco. O atacante Vico está deixando o clube e irá atuar na Ponte Preta por empréstimo. Já, o jovem Nícolas Careca foi vendido para o Estoril, de Portugal.

Vico vai para o time paulista até o final da disputa Campeonato Paulista de 2020. Além de emprestar o atacante, o tricolor prorrogou o vínculo do atleta até o final do próximo ano. O jogador já estava integrado ao time profissional, contudo, não vinha sendo aproveitado como titular.

O clube ainda divulgou, também, a venda do atleta Nícolas Careca para o Estoril, de Portugal. O atacante, que estava atuando no Vorskla, da Ucrânia, está indo em definitivo com contrato de três anos.

