Grêmio confirma cinco alterações na lista de inscritos para a disputa das oitavas da Libertadores

A lista de atletas inscritos do Grêmio para a oitavas de final da Copa Libertadores passou por cinco alterações. Jogadores contratados entraram na vaga daqueles que não estão mais no clube, para esta fase da competição. Confira as mudanças abaixo.

As alterações na lista do Grêmio:

Contratado, o zagueiro David Braz, camisa 20, entrou na vaga de Montoya, que retornou ao Racing,

Zagueiro Rodrigues, camisa 27, no lugar de Thonny Anderson, emprestado ao Athlético Paranaense;

Meia Patrick, camisa 30, herdou a vaga de Marinho, negociado com o Santos;

Contratado, o lateral Rafael Galhardo, camisa 17, no lugar de Lincoln, negociado com o Santa Clara, de Portugal;

Volante Darlan, camisa 26, ocupa a vaga de Marcelo Oliveira, em recuperação de um problema no joelho.

Nesta quinta-feira (25), o time inicia a disputa por uma vaga às quartas de final do torneio continental. A equipe recebe o Libertad, na Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final.

