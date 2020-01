Esporte Grêmio contrata o lateral-direito Orejuela

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Na busca por reforços no setor ofensivo, o Grêmio agiu rapidamente nesta sexta-feira, mas para o sistema de defesa tricolor. Luís Manuel Orejuela é o novo reforço gremista, com acerto por empréstimo até o final de 2020.

O colombiano, de 24 anos, chega para disputar a posição com Victor Ferraz e, mais adiante, com Leonardo Gomes, além de poder atuar também na ponta-direita. Orejuela acumula no currículo as passagens por Cruzeiro, mais recentemente, Ajax-HOL e Deportivo Cali-COL. O trabalho na equipe mineira, inclusive, credenciou o atleta a fazer parte das convocações da Seleção Colombiana. Em 2019, foram 7 jogos com a seleção nacional.

