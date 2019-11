Grêmio Grêmio desembarca em Porto Alegre após derrota em Curitiba

Por Redação O Sul * | 28 de novembro de 2019

Delegação desembarcou na capital, na tarde desta quinta-feira Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

A delegação do Grêmio já está em Porto Alegre após a derrota para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na noite desta quarta-feira. O grupo desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, na tarde desta quinta-feira, sem falar com a imprensa. Mesmo com o revés em Curitiba, o tricolor se manteve no G-4, somando os mesmos 59 pontos que Furacão, mas ficando na quarta colocação por critérios de desempate.

O foco do time agora passa a ser o São Paulo. O confronto direto que ocorre neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena, pode garantir a presença do clube na fase de grupos da Copa Libertadores 2020, em caso de vitória. O time já está classificado na fase prévia da competição.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi já conta com duas baixas confirmadas. Trata-se de Diego Tardelli e Matheus Henrique, ambos por suspensão. O atacante foi expulso na partida contra o Furacão, enquanto o meia recebeu o terceiro cartão amarelo.

A formação começa a ser trabalhada na manhã desta sexta-feira, quando ocorre o primeiro treino do time, no CT Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

