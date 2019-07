Grêmio deve voltar com formação diferente e Alisson defende decisão: “Renato não está inventando nada”

*Por Bárbara Assmann

Durante o jogo-treino contra o São José, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, optou por Diego Tardelli na frente. Especulações sobre Luan como falso 9 surgiram e o treinador gremista revezava entre os dois, um armando e o outro como “último homem.” A partida, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (1°), no CT Luiz Carvalho, não foi um bom resultado para o Tricolor, que perdeu de 4 a 1. O único gol do time gremista foi marcado por André, que entrou no segundo tempo.

O resultado pode assustar o torcedor, mas Alisson garante que Renato sabe o que está fazendo: “Ele está fazendo alguns testes, não sabemos ainda o que ele vai fazer. Mas é um cara inteligente, sem dúvida vai montar o time com as melhores peças.” As variações utilizadas pelo técnico na inter-temporada deixam a dúvida do time que deverá ser titular, pois são muitos nomes, inclusive David Braz. O zagueiro iniciou o jogo-treino tímido, já que o Zequinha pouco atacou no primeiro tempo. Porém, os visitantes conseguiram aproveitar a oportunidade e fazer o gol.

O Grêmio deverá começar a atuar com um falso 9, segundo Alisson, que novamente, destacou o técnico gremista. “O Grêmio já jogou assim, lembro em 2017 quando ainda estava no Cruzeiro. O Renato não está inventando nada. E nós somos inteligentes para fazer o que ele pede”, garantiu.

O atacante iniciou a partida de hoje pelo lado direito, como de costume, mas não era sua posição fixa no Cruzeiro, seu último clube. Ele garante que está bem adaptado nessa formação. “Desde que cheguei, joguei só duas vezes na esquerda. Estou bem adaptado ao lado direito”, salientou Alisson.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

