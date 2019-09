Grêmio e Athletico-PR definem, nesta quarta, quem vai à final da Copa do Brasil

A grande decisão pelas semifinais da Copa do Brasil acontece às 19h desta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Grêmio e Athletico-PR voltam a se encontrar após o Tricolor ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, em Porto Alegre.

Com portões fechados e sigilo quanto à escalação, o Grêmio fez na manhã desta terça-feira (3) o último treinamento antes da partida decisiva das semifinais da Copa do Brasil. O grupo embarcou para Curitiba no início da tarde.

A única parte do treinamento aberta à imprensa foi o treinamento recreativo, que sempre antecede as concentrações e as viagens para jogos. O zagueiro Kannemann não participou da atividade – assim como Maicon. Não foi feito qualquer informe sobre os jogadores, mas o zagueiro argentino não deve ser problema. O camisa 8, contudo, não tem presença assegurada. Se ficar fora, Maicon deve ser substituído por Rômulo. Outra dúvida envolve o substituto de Everton: para o lugar do Cebolinha, Renato tem as opções de Pepê e Diego Tardelli.

A delegação, que passou a última semana em São Paulo, começa agora outro período longo fora de Porto Alegre. Depois de decidir a vaga à final da Copa do Brasil, os jogadores rumam a Belo Horizonte (MG). No domingo (8), às 11h, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro.

Cortez

Na chega a Curitiba, o lateral Cortez falou com a imprensa diretamente do hotel e comentou sobre as conversas que o técnico Renato Portaluppi teve com o grupo de jogadores. “O Renato conversa muito com a gente. Nós sabemos da importância desse jogo”, afirmou.

O jogador falou sobre a decisão e garantiu que o Tricolor está acostumado com decisões. Ainda sobre as conversas com o técnico, Cortez disse que todos sabem da importância de entrar focado, mesmo com a boa vantagem. “Sabemos da importância desse jogo e que temos uma pequena vantagem, mas não quer dizer nada se nosso time não entrar focado no jogo”, disse.