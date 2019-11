Grêmio e Flamengo terá venda de ingressos disponível a partir desta terça

No próximo domingo (17), a partir das 16h, ocorre o confronto de Grêmio e Flamengo pela Série A do Brasileirão na Arena do Grêmio. As vendas dos ingressos começam nesta terça-feira (12), a partir das 11h para Sócios Torcedores, na quarta (13), às 11h, para Sócios Infantis e na quinta (14), às 11h para todos os públicos.

A compra deve ser realizada pelo site www.arenapoa.com.br e as bilheterias abrem na sexta-feira (15), conforme horários abaixo.

Os camarotes compartilhados estão com valores promocionais a partir de R$ 240 por pessoa.

Sócios Infantis, que já possuem as novas carteirinhas com foto, podem adquirir ingresso promocional no valor de R$ 5 em todos os setores, exceto camarote e torcida visitante. Cabe informar que qualquer criança com menos de 12 anos pode ser Sócia Infantil. Basta comparecer ao Quadro Social portando documento de identificação com foto e CPF. A modalidade não exige contribuição mensal, sendo necessário, apenas, o pagamento da taxa de emissão da carteirinha no valor de R$ 15.

Lembrando que a carteira de Sócio Infantil não garante ingresso, pois depende da disponibilidade de lugares à venda no momento da aquisição do acesso para a criança. O acesso com a Carteira de Sócio Infantil será exclusivo da criança titular da carteirinha, não podendo ser transferidos para terceiros nem a carteirinha e nem o lugar adquirido.

O cadastro biométrico está sendo exigido de todos os torcedores, incluindo sócios, para acesso à arquibancada norte. A única exceção fica por conta dos Sócios Infantis que tiverem adquirido ingresso para este setor e que, no momento do acesso, acompanhados pelos pais ou responsáveis, estiverem portando a sua carteira de Sócio Infantil com foto.