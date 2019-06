Grêmio e Fortaleza se enfrentam neste sábado em Caxias do Sul

O Grêmio enfrenta o Fortaleza neste sábado (08), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, às 19h, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O CT (Centro de Treinamento) Luiz Carvalho recepcionou a Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira (07), em Porto Alegre, no primeiro trabalho visando a partida amistosa de domingo (09), contra Honduras, no estádio Beira Rio, preparatória para Copa América de 2019. O técnico Tite utilizou a estrutura interna do CT gremista para aqueles atletas que atuaram na última partida contra o Catar.

Após sete rodadas disputadas, o Tricolor Gaúcho decepciona seus torcedores e o sinal de alerta está ligado. Na 18ª colocação, somente um triunfo tira a equipe da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza vive um momento de dúvida. A equipe de Rogério Ceni se encontra fora do temido Z-4, mas precisa de pontos para respirar na classificação.

Desfalques no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho sofre com os problemas de lesões. Além do miolo de zaga, a lateral-esquerda é um problema, já que seus dois jogadores estão fora de combate. Com algumas baixas na escalação, caso opte por uma formação mais cascuda, o treinador pode colocar atletas experientes em campo, como, por exemplo, Diego Tardelli e Luan.

O Grêmio perdeu na última rodada por 1 a 0 para o Bahia e depois do Fortaleza, enfrentará o Botafogo. Já o time de Rogério Ceni foi eliminado da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 para o Athetico-PR na quarta-feira (05). No Brasileirão, vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo.

Grêmio e Fortaleza se enfrentaram oito vezes no Campeonato Brasileiro. Foram seis vitórias do Grêmio, um empate e uma vitória do Fortaleza. O último encontro ocorreu na edição de 2006 do torneio, com vitória do Fortaleza por 1 a 0 na última rodada da competição.

Fortaleza longe do Z-4

Na modesta 14ª colocação, o Fortaleza tem a dura missão nesse fim de semana de segurar o ímpeto do Grêmio. O Tricolor do Pici sabe que não pode voltar para casa com uma derrota e promete sair para o jogo fora de casa. Sem nenhum jogador suspenso, Rogério Ceni não pode contar com Diego Tavares, Ederson, Edinho e Wellington Paulista, lesionados.

Prováveis Escalações:

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo (Darlan); Maicon, Michel, Pepê (Diego Tardelli), Jean Pyerre (Luan) e Alisson; Felipe Vizeu. Técnico: Renato Gaúcho.

Fortaleza: Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho, Carlinhos; Paulo Roberto, Juninho; Osvaldo, Marcinho, Romarinho e Kieza. Técnico: Rogério Ceni.