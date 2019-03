Grêmio encaminha renovação com Michel por mais dois anos

Nesta quinta-feira, Michel deve assinar a prorrogação de vínculo com o Grêmio. O clube acertou a permanência do volante até 2022. O jogador tinha contrato com o time até o fim de 2020.

Na equipe gaúcha desde o início de 2017, o jogador se tornou peça fundamental no meio campo gremista. Além do bom rendimento, o atleta de 29 anos dá alternativas para o técnico Renato Portaluppi. Por conta dos problemas na defesa, Michel vem sendo improvisado na zaga ao lado de Marcelo Oliveira.

Com a camisa tricolor soma 82 jogos e 8 gols marcados, além de participado das conquistas Libertadores, Recopa e Gauchão.

