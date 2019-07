Grêmio encerra preparação para a decisão na Copa do Brasil

*Valéria Possamai

O Grêmio encerrou, nesta terça-feira (16), a preparação para decisão da vaga às semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o tricolor encara o Bahia, às 19h15 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o empate no primeiro jogo em 1 a 1, para avançar a próxima fase, os comandados de Renato Portaluppi precisam vencer. Em caso de empate, haverá pênaltis.

O último treinamento em Salvador teve parte fechada à imprensa. Apenas os minutos finais foram liberados aos jornalistas, quando era realizado o rachão. Os jogadores também realizaram treino específico de cruzamentos e finalizações.

Em meios as especulações de uma possível saída, Everton está com a delegação e confirmado para o jogo. Diego Tardelli também está relacionado, pela primeira vez, após a causa da Copa América.

O time conta com dúvidas em relação ao ataque: com utilização de centroavante ou no esquema com falso nove. Ainda no setor ofensivo, Alisson pode perder espaço para Pepê. O jovem, autor dos dois gols na vitória do final de semana, pode estar entre os titulares na ponta direita.

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Bahia tem: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (ou Pepê), Jean Pyerre, Everton e André.

