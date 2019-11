Grêmio encerra preparação para o confronto com o Flamengo neste domingo

O Grêmio fez o último treino para enfrentar o Flamengo na manhã deste sábado (16) no CT Luiz Carvalho. O tricolor gaúcho recebe o Flamengo neste domingo (17), às 16h, na Arena, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A preparação iniciou na terça-feira (12) e foi encerrada com parte da atividade com portões fechados, sem indícios de quem deve atuar no lugar de Matheus Henrique, com a seleção Olímpica, e de Walter Kannemann, com a seleção argentina. A equipe busca aumentar a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, que até agora é de cinco trunfos seguidos,

Na manhã deste sábado, cerca de uma hora do treino foi realizado sem acesso da imprensa, mas quando foi aberto, o grupo participava de um trabalho de dois toques, o que normalmente acontece às vésperas dos jogos. Fora do último confronto por preservação, o volante Michel treinou normalmente. Já Rômulo, treinou em separado com bola. O meia Jean Pyerre também esteve no gramado para corridas.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Matheus Henrique e Kannemann, que defendem suas seleções. David Braz deve ser o substituto de Kannemann, e a dúvida fica na segunda opção dos volantes, ao lado de Maicon. Darlan e Michel são opções para o comandante gremista. Ao fim do treino, foram treinadas cobranças de pênalti e falta.