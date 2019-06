Grêmio enfrenta Botafogo; confira como foi o primeiro tempo

Na noite desta quinta-feira (12), o Grêmio enfrenta o Botafogo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece desde às 19h15, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O Tricolor vai empatando em 0 a 0 e segue distante da zona de rebaixamento em sua última rodada antes da parada para a Copa América.

O jogo começou com dois desfalques, Pedro Geromel e Maicon que sentiram problemas musculares no vestiário e ficaram no banco de reservas. Sendo assim, foram substituídos por Michel e Thaciano.

O Grêmio está em campo com: Paulo Victor; Leonardo; Michel; Rodriguez e Juninho Capixaba; Rômulo, Thaciano, Jean Pyerre e Alisson; Diego Tardelli e Felipe Vizeu. Já o Botafogo, joga com o mesmo time que venceu o CSA no último domingo (9).

Durante o primeiro tempo, o atacante do Grêmio, Diego Tardelli apostou mais nas jogadas pelos lados, já Juninho Capixaba vai apoiando mais que defendendo, e aparece com frequências nas costas do adversário.

O Botafogo sofreu um pouco no início, mas cresceu na partida, tendo sua primeira finalização de João Paulo com quase 30 minutos de bola rolando.

Antes de terminar o primeiro tempo já tinha jogador do Grêmio em aquecimento, ao que tudo indica pode acontecer substituições ao longo da etapa complementar.

