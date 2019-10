De virada, time reserva do Grêmio perde de 2 a 1 para o Fortaleza no Castelão pelo Campeonato Brasileiro

Com a cabeça no jogo decisivo válido pelas semifinais da Libertadores, o Grêmio foi até o estádio Castelão e, de virada, foi derrotado neste sábado (19) pelo Fortaleza na abertura da 27ª rodada do Brasileirão. Com o time reserva, o tricolor gaúcho não resistiu ao ritmo dos cearenses que fizeram 2 a 1. O resultado manteve o Tricolor gaúcho fora do G6 da competição.

O jogo

O Grêmio abriu o placar logo aos nove minutos de jogo com o zagueiro Paulo Miranda de cabeça. Em casa, o Fortaleza correu atrás do empate e igualou o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com Wellington Paulista. Embalado após o empate, o Leão seguiu no ataque e alcançou a virada aos 40 minutos da primeira etapa com Osvaldo. Com alguns titulares entrando na segunda etapa, especialmente Everton Cebolinha, o Grêmio tentou pressionar, criou boas chances, mas não conseguiu reverter a situação adversa.

A derrota deixa o Grêmio estacionado nos 41 pontos, fora do G6, na sétima posição. Já o Fortaleza alcançou a marca de 31 pontos e chegou a 13ª posição momentânea, afastando-se um pouco mais da zona de rebaixamento.

Goleiro novo

O Grêmio jogou neste sábado com o goleiro Phelipe Megiolaro, de apenas 20 anos, que fez seu primeiro jogo na equipe principal, substituindo Júlio César, que teve uma lesão muscular na panturrilha direita. Vale lembrar que o jovem arqueiro já foi chamado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira em fase de testes, nos amistosos contra Arábia Saudita e Argentina.

O Grêmio tem pela frente agora o grande jogo da temporada até aqui, diante do Flamengo, pelas semifinais da Libertadores, no Maracanã, na quarta-feira (23). Pelo Brasileirão, o tricolor gaúcho terá pela frente na próxima rodada o Botafogo, no domingo (27), na Arena. Já o Fortaleza volta a campo diante do Cruzeiro, no sábado (26), no Mineirão.