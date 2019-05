Grêmio fecha contratação de David Braz e Marinho irá para o Santos

*Valéria Possamai

David Braz é do Grêmio! As direções dos dois clubes acertaram a vinda do zagueiro para Porto Alegre por dois anos. Em contrapartida, o atacante Marinho, envolvido na negociação, será transferido para a equipe santista em definitivo. A informação é da Rádio Grenal.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, na negociação para a vinda do defensor em troca da ida do atacante, o tricolor ainda vai receber uma quantia em torno de R$ 6 milhões. O peixe pagará este valor em seis parcelas.

Atualmente, Braz está no Sivasspor, da Turquia. Mesmo com a contratação, o jogador só poderá passar a atuar com a camisa tricolor em julho, depois da Copa América, por conta dos trâmites burocráticos da janela de transferências.

Aos 31 anos, David tem em seu currículo passagens por Palmeiras, clube que o revelou, Flamengo, Vitória e Santos, onde teve grande destaque durante suas duas passagens, sendo na última, por quatros defendendo a zaga santista. Na Turquia desde agosto do ano passado, soma 29 jogos e dois gols marcados.

Com a chegada do novo zagueiro, os tricolores se despedem de Marinho. O atacante de 28 anos que chegou ao clube em 2018 soma até aqui, 28 partidas com a camisa tricolor e cinco gols marcados.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

