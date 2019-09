Grêmio finaliza acordo com a OAS e compra da gestão da Arena “fica mais próxima”, afirma presidente Romildo

*Valéria Possamai

O Grêmio conseguiu um avanço na negociação para a compra da gestão da Arena, estádio que recebe os jogos do time. O presidente Romildo Bolzan Jr. anunciou que o clube chegou a um acerto financeiro com a OAS, empresa que administra o local, e que agora, a finalização da compra da operação está mais próxima.

“Esse assunto é muito recorrente no Grêmio. Ele esteve mais próximo, esteve mais longe. O presidente Fabio Koff quando voltou em 2013 tomou isso como uma bandeira, ou seja, de comprar antecipadamente a operação. O Grêmio será dono do estádio em 2033. Porque se esgotará o prazo de 20 anos da associação feita para a construção do estádio. O fato da quebra da empresa que tem esse contrato conosco, implicou na incapacidade de investimentos de adiantar por exemplo, as obras no estádio Olímpico. A execução de obras que estavam pré-contratadas. Essa situação pode ser antecipada hoje, na medida em Grêmio pode adiantar a compra da operação”, disse o mandatário durante a participação no programa Debate Final, dos canais Fox Sports.

Ainda durante sua participação, Romildo anunciou que o processo de compra avançou, mas que questões envolvendo obras no entorno do estádio ainda causam entraves. Contudo, o Grêmio já adota estratégias para a resolução da questão. “Estamos muito adiantados com os bancos financiadores. O ponto mais importante foi resolvido ontem: nós acertamos financeiramente com a OAS (empresa que administra), ou seja, o quanto o Grêmio pagará para ter a antecipação da operação. Isso foi resolvido depois de muitas negociações. O Grêmio trabalha com muitas vertentes e e está muito mais próximo de finalizar a compra da Arena do que esteve no passado”.

A compra da gestão do estádio é sonho da atual direção. Com mandato até o fim deste ano, a tendência é que o negócio seja concluído até 2019.

