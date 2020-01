Grêmio Grêmio finaliza preparação para o duelo contra o Brasil de Pelotas

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Grupo trabalhou na manhã desta sexta-feira, focado na competição estadual. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Tricolor iniciou esta sexta-feira (24) com trabalhos no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. O foco do clube está na partida contra o Brasil de Pelotas, que acontece no domingo (26), às 16h, no Estádio Bento Freitas. Neste sábado (25), o Tricolor realiza pela manhã o último trabalho antes de viajar a Pelotas. Paralelo a essa atividade, às 11h, na Arena, irá ocorrer um jogo-treino contra a equipe do Athletico Paranaense. Parte dos atletas deve participar.

A única ausência da atividade desta sexta foi o zagueiro Geromel, submetido na quinta-feira à noite a uma cirurgia artroscópica para correção de uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

Orientados pelo técnico Renato Portaluppi e seu auxiliar Alexandre Mendes, o grupo participou de um trabalho técnico, em campo reduzido, buscando intensidade, movimentação e troca de passes.Na última etapa, apenas alguns atletas permaneceram na mesma atividade, sendo do elenco profissional, Thaciano, Paulo Miranda, Frizzo, Darlan, Rodrigues, André, Orejuela e Júlio César.

O lateral Marcelo Oliveira trabalhou separado dos demais. Durante a manhã, ele realizou uma atividade física, com corridas em torno do gramado.

Depois do treinamento, o zagueiro David Braz concedeu entrevista coletiva. “Estamos com um grupo curto. Muitos jogadores ainda se recuperando. Temos um amistoso contra o Athletico, além do jogo contra o Brasil. O professor pediu pra ficar todo mundo pronto”, declarou.

Final da Copa São Paulo

A manhã desta sexta-feira também foi de finalização dos últimos preparativos para a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No CT do Palmeiras, o elenco gremista realizou a atividade com foco na decisão em clássico Grenal marcado para as 10h deste sábado, no Estádio do Pacaembu.

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário