O Grêmio protagonizou uma grande partida contra o Goiás, neste domingo (15), conquistando um placar de 3×0 na Arena, em Porto Alegre. A partida valeu pela 19ª rodada no Campeonato Brasileiro.

Na data em que o clube gaúcho comora 116 anos de história e seu técnico, Renato Portaluppi, também completa 57 anos de vida, o Tricolor entrou com sede de gols e teve motivos de sobra para comemorar.

O primeiro tempo da partida entre Grêmio e Goiás começou eletrizante. O time Tricolor teve mais posse de bola e o Goiás até que conseguiu se defender nos primeiros minutos, mas foi muito pressionado na segunda metade do jogo.

O Grêmio estava construindo boas jogadas e, aos 27, Jean Pyerre fez um golaço de fora da área. Enquanto a defesa do Goiás tentava impedir Everton de jogar, fazendo marcação dupla, Pyerre ficou livre para tentar de fora da área, marcando um grande gol para o Tricolor gaúcho.

Não demorou muito para vir o segundo gol do Grêmio: Everton, um dos grandes jogadores em atividade no Brasil atualmente, marcou mais um aos 31 minutos de partida.

O Goiás não conseguia se reorganizar a essa altura do jogo. Uma das características do time de Renato é não dar folga para o adversário pensar. E foi exatamente isso que o Grêmio fez: aos 33, Tardelli bateu de canhota e Rangel teve de se esticar para defender o chute.

Não havia jeito do Goiás segurar o ataque do time Tricolor, que vinha com força total. O primeiro tempo foi brilhante para o time do Grêmio e desastroso para o Goiás.

Quase no final do primeiro tempo, aos 44, Alisson faz mais um lindo gol para os gaúchos. O bandeirinha marca impedimento, o lance vai para o VAR, que confirma a bola dentro da rede. Três a zero para o Tricolor.

O segundo tempo iniciou com modificações por parte do time do Goiás, com a substituição de Rafael Moura por Leandro Barcia. Já o time Tricolor voltou com a mesma escalação.

O time Esmeraldino entrou melhor em campo, construindo mais oportunidades e criando chances de gol. Aos cinco minutos, após jogada individual de Michael, Léo Sena pega a sobra e bate com perigo!

Em seguida, aos 11, Marcelo Hermes cobra escanteio, Gilberto desvia e Paulo Victor evita o gol. Quase que o Goiás marca!

Mas o Grêmio parecia não estar satisfeito com três gols. Quando o relógio marcava 15 minutos do segundo tempo, Cebolinha fez fila na área do Goiás e só foi desarmado na pequena área, protagonizando uma grande jogada, mas sem conseguir marcar o gol para o time gaúcho.

Nos 18 mais substituições no time do Goiás, saindo o atacante Kayke para a entrada do meia central Rafinha.

Logo após a substituição, Jean Pyerre, o grande destaque da partida, soltou uma verdadeira bomba de fora da área, para a defesa de Marcelo Rangel, que espalmou. Pyerre distribuiu muito bem o jogo, dando passes precisos e exigindo grandes defesas de Rangel em chutes de longe.

Nos 24, a torcida vibrou muito com a entrada do atacante Luan, substituindo o volante Matheus Henrique.

O time do Goiás entrou diferente no segundo tempo, conseguindo jogar mais. Aos 29 Rafinha recebeu na área, encheu o pé e acertou na trave de Paulo Victor. Por muito pouco não abriu o placar para o time Esmeraldino!

Nova substituição para o Tricolor nos 30 minutos, entrando o atacante Luciano e saindo o também atacante Diego Tardelli, que fez um ótimo jogo na tarde deste domingo, na Arena.

Com a derrota, o Goiás continua apenas três pontos à frente do Z-4. Os próximos jogos são contra Fluminense, São Paulo e Cruzeiro: dois deles confronto direto. Situação bem complicada para o clube Esmeraldino.

Com público total de 41.733 torcedores na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a torcida gritava “Olé”, aos 39 minutos, fazendo a festa das arquibancadas.

Nos 46 minutos a última oportunidade do Grêmio, que quase marca o quarto gol, com Patrick recebendo na área a batendo rasteiro, mas Rangel evita mais um gol contra o time Esmeraldino.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o time goiano, o Tricolor soma mais três pontos no Brasileiro, chegando a 28 na tabela de competição.

Dia perfeito na Arena do Grêmio, com placar encerrando em 3×0!

