Grêmio inaugura Pedra Fundamental no CFT Hélio Dourado

A manhã desta segunda-feira (23) foi de comemoração no Centro de Formação e Treinamento (CFT) Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O evento contou com a presença de dirigentes e dos atletas da base para a inauguração da pedra fundamental que marca o início da construção da primeira etapa do Projeto Base, que tem como objetivo ampliar e reestruturar o local. O propósito é transformar o CFT em referência na modalidade, além de incentivar o crescimento profissional e a formação de atletas.

O investimento de mais de R$9 milhões vai muito além do gramado. O campo deve receber iluminação para sediar jogos noturnos, e o CFT vai contar com alojamentos, academia e refeitório. As mudanças irão facilitar a rotina e diminuir o deslocamento dos atletas da base, além de reduzir, tambémm as despesas do clube.

Atualmente mais de 170 atletas treinam no CFT de Eldorado do Sul e mais de 70 funcionários trabalham no local. As obras tem previsão de término em novembro do ano que vem.

Deixe seu comentário: