Grêmio lucra mais de R$ 1 milhão em venda de Fernando para o futebol chinês

*Valéria Possamai

O Grêmio irá receber um aumento de receita referente ao ex-volante Fernando. Revelado pelas categorias de base do tricolor, o jogador que estava no Spartak Moscow, da Rússia, está se transferindo para o futebol chinês. Com o negócio efetuado pelo Beijing Gouan, em torno R$ 63,3 milhões (15 milhões de euros), o clube gaúcho irá lucrar 3,5% do valor da compra, cerca de R$ 1,9 milhão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

