Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio foi superado em casa na estreia do Campeonato Gauchão 2020, pelo Caxias. Na estreia de Vanderlei, Lucas Silva e Victor Ferraz; Tilica e Ivan marcaram dando ao placar tons finais no 2 x 0, na Arena, decretando a primeira derrota do Grêmio em casa na estreia do Gauchão.

A noite era de estreia na Arena. Ainda sem todos os reforços prometidos, mas com novidades no time titular o Grêmio foi a campo na frente da sua torcida. Contudo, não foi o Grêmio que deu o primeiro tom da partida e, sim, o Caxias. Lucas Silva, estreante da noite, errou um passe na frente da área e Tilica, em alta velocidade driblou o também estreante Vanderlei, e abriu o marcador.

Atrás do marcador, o Grêmio precisou correr mais, mas no primeiro tempo a correria foi insuficiente. Com pouca criação, com Patrick na armação e Everton pouco inspirado, o Tricolor foi para o vestiário perdendo.

No segundo tempo, o Grêmio precisava correr atrás do marcador. Porém, o time estava pouco efetivo com as escolhas na formação do primeiro time para temporada. Aos poucos, sem tantas oportunidades, o Caxias encontrou uma falta e de longe, em uma falha de Vanderlei, Ivan ampliou o marcador.

Buscando minimamente o empate, Renato buscou transformar o time mais ofensivo. Ferreira e Isaque entraram e deram velocidade, mas foram insuficientes para não decretar a derrota do Grêmio na estreia.

