No Brasileirão, o Grêmio perdeu para o Bahia por 1 a 0

O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Bahia em jogo na Arena, nesta quarta-feira (16), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado aos 45 do segundo tempo, de pênalti, por Arthur Caíke. Com a derrota, o Tricolor perdeu a chance de entrar para o G4 nesta rodada da competição.

“O Grêmio passou, venceu um e empatou a outra. Nós vencemos na Fonte Nova, pela Copa do Brasil. O Roger (Machado) é um bom treinador”, disse o técnico Renato Portaluppi sobre a dificuldade de enfrentar Roger Machado.

A partida foi o último teste da equipe titular antes do jogo contra o Flamengo, dia 23. Já nesta quinta (17) a delegação parte em voo fretado para Fortaleza, onde no sábado enfrenta o time homônimo – possivelmente com time alternativo. No sábado (19), a equipe gaúcha segue para o Rio de Janeiro e inicia treinamentos para o jogo do Maracanã, em busca de uma vaga à final da Conmebol Libertadores.

O jogo

A partida iniciou equilibrada. Já aos 3 minutos o Bahia chegou com Artur, que chutou direto ao gol, levando perigo para o Tricolor. Paulo Victor fez a defesa, mandando a escanteio .O Grêmio respondeu com Everton, pela esquerda, que foi a linha de fundo e fez um cruzamento, mas a defesa cortou para escanteio. Após a cobrança, Cebolinha fez um cruzamento da direita, a bola ficou com Alisson, que ajeitou para Geromel finalizar, mas o zagueiro mandou por sobre a meta, aos 9′.

Aos 15′, Gregore serviu Elber mandando no canto direito do goleiro, que defendeu. Já o Grêmio teve uma falta a seu favor da intermediária, pela direita. O atacante mandou direto e Douglas saiu de soco para defender.

O Bahia saiu em contra-ataque e Artur foi acionado na meia direita, saiu em velocidade e chutou, mas a bola saiu. O Tricolor respondeu com Alisson acionando Luan. O camisa 7 mandou a gol, obrigando Douglas a defender, aos 21′.

Com 27 minutos, pela direita, Léo Moura carregou até a linha de fundo e cruzou no primeiro poste, mas a zaga afastou para escanteio. Luan cobrou, a zaga afastou, Everton recuperou e tentou colocar na área, mas a defesa cortou.

Aos 32′, Luan colocou na área, a bola quicou no gramado e quase enganou o goleiro Douglas, que se obrigou a fazer grande defesa. Arthur, do Bahia, cobrou falta quase que em frente a meta e Paulo Victor defendeu. Já com 38′, foi a vez de Alisson chutar forte e mandar a gol. O adversário defendeu em dois tempos.

Aos 43 minutos, Tardelli mandou na área depois receber um passe na direita – ao tentar tirar a bola, o defensor baiano encobriu Douglas e mandou na trave. A bola voltou para Matheus Henrique, que ainda tentou a finalização, mas a zaga cortou novamente. O Bahia respondeu com Gilberto, que chutou para o gol para mais uma defesa do goleiro gremista.

No segundo tempo, da esquerda, o Grêmio começou atacando com Cortez, que fez um cruzamento na cabeça de Alisson, mas a bola subiu sobre a meta, logo no minuto inicial. Dois minutos depois, o Tricolor teve uma falta a seu favor, mas a zaga afastou. O Bahia respondeu em uma saída de jogo errada dos gremistas.

Após sequência de escanteios para o Grêmio, Thaciano recebeu na área e buscou colocar no canto esquerdo da meta de Douglas. Por pouco não marcou, com 9 minutos.

Aos 17 minutos, Everton foi acionado na esquerda e partiu em velocidade, mas a marcação cortou para escanteio. Em contra-ataque em alta velocidade, o Bahia chegou e só não marcou porque Léo Moura conseguiu recuperar.

Com 20′ jogados, Luan cobrou, mas a bola explodiu na barreira e a defesa completou, afastando pela linha lateral. Três minutos depois, Matheus Henrique recebeu e saiu em direção a área – optou por chutar, mas mandou sobre o marcador.

Próximo aos 30′, Matheus colocou na marca penal e a arbitragem assinalou falta de ataque cometida pelos zagueiros gremistas. Everton cobrou falta, a bola passou por baixo da barreira, mas o goleiro defendeu.

O Bahia ameaçou com João Pedro, que em velocidade passou pela marcação e finalizou, obrigando Paulo Victor a grande defesa.

A melhor oportunidade gremista saiu aos 40′, quando Pepê recebeu um lançamento e em velocidade fez o domínio e a finalização. Giovanni conseguiu amortecer a bola para a defesa de Douglas.

Na reta final, aos 45′, o Bahia teve um pênalti a seu favor. Arthur Caike cobrou no canto esquerdo de Paulo Victor e marcou para o Bahia.

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor, Pedro Geromel, Kannemann, Léo Moura, Maicon (Thaciano), Matheus Henrique, Bruno Cortez, Luan (Patrick), Alisson (Pepê), Everton, Diego Tardelli. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia: Doublas Friedrich, Juninho, Lucas Fonseca, Giovanni, João Pedro, Gregore, Flávio, Guerra (Marco Antônio), Elber, Artur, Gilberto (Arthur Caíke). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Rodolpho Toski Marqus (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

VAR (árbitro de vídeo): Adriano Milczvski (PR).

