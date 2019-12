Grêmio Grêmio pode ter até três baixas no início do Campeonato Gaúcho

16 de dezembro de 2019

O goleiro Phelipe Megiolaro e o volante Matheus Henrique são atletas que devem ser confirmados na convocação oficial de André Jardine Foto: (Lucas Figueiredo/CBF ) Foto: (Lucas Figueiredo/CBF )

O Grêmio pode iniciar as disputas de 2020 com ao menos três baixas. Isto porquê dois nomes do elenco estão na lista preliminar de convocação da Seleção Brasileira Sub-23, que irá disputar o Pré-Olímpico na Colômbia. O goleiro Phelipe Megiolaro e o volante Matheus Henrique são atletas que devem ser confirmados na convocação oficial de André Jardine, nesta segunda-feira.

Além dos dois jogadores, o tricolor também pode ter o desfalque de Caio Henrique, ao qual a direção gremista deve anunciar para 2020. O lateral-esquerdo, pertence ao Atlético de Madrid, e nesta temporada atuou por empréstimo no Fluminense.

A competição, que vale a classificação para o Mundial de Tóquio, será disputada na Colômbia entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro, o que deixa os jogadores de fora das rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho, que inicia no dia 22 de janeiro.

Deixe seu comentário