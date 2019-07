Grêmio recebe ligação de Luciano e pode ter desfecho positivo em negociação

*Valéria Possamai

O Grêmio pode ter ganho um ponto de vantagem na disputa com o Atlético-MG, pela contratação de Luciano. O atacante, que atualmente defende o Fluminense, é alvo de negociação entre gaúchos e mineiros.

De acordo com o portal Uol Esporte, o jogador confidenciou que pretende atuar com a camisa tricolor, em ligação à Klauss Câmara, dirigente gremista à frente da negociação.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, na segunda-feira ocorre uma reunião junto a dirigentes do clube carioca, ao qual Luciano está emprestado até 30 de junho de 2021. O jogador pertence ao Leganés, da Espanha.

O clube espanhol tem interesse na negociação do passe integral do jogador de 26 anos, estipulado em 2,5 milhões de euros. Mas não está descartado que um eventual negócio possa ocorrer em parcelas, com aquisição inicial de 50% do direitos. A proposta inicial do Grêmio é por metade da parte econômica do atacante.

No Rio de Janeiro desde 2018, Luciano é o artilheiro do time na temporada. São 15 gols marcados em 31 partidas disputadas.

