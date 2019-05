Grêmio renova contrato com goleiro Paulo Victor por mais três temporadas

*Valéria Possamai

Titular da meta gremista, Paulo Victor teve seu contrato renovado por mais três temporadas com o tricolor. O defenso que tinha vínculo com o clube até este ano renovou até dezembro de 2022.

O arqueiro que está em Porto Alegre desde 2017, ganhou espaço como titular desde saída de Marcelo Grohe, onde assumiu a missão de substituir o ídolo dos torcedores. Em dois anos já soma 55 partidas vestindo a camisa do Grêmio. Além disso, foi peça fundamental na conquista do título Gaúcho, quando fez três defesas em cobranças de pênaltis do Inter.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas