Grêmio vai em busca de respostas para tratar “recuperação lenta” de Paulo Miranda

Fora do time há mais de dois meses, Paulo Miranda seguirá como baixa no Grêmio na partida desta quarta-feira, na estreia da Copa do Brasil. Havia a expectativa pelo seu retorno neste jogo, contudo, o defensor voltou a sentir problema muscular e fica de fora da deleção. Justamente por conta dessa “demora” no processo de recuperação, o jogador será submetido a uma série de exames.

A comissão médica do clube busca as causas para entender o porquê na cicatrização lenta no caso do jogador. Paulo Miranda sofreu um estiramento na coxa direita, de grau 2, e não atua desde o dia 17 de março, no Grenal da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

Nas últimas semanas, o zagueiro retomou aos trabalhos de recuperação física. Chegou a participar dos treinos com bola na última semana, na preparação para a partida contra o Ceará. Mas o técnico Renato Portaluppi acabou descartando a ida para a Fortaleza, por conta da condição física do atleta.

No último sábado, Paulo Miranda passou por um teste. Atuou no jogo-treino contra a equipe Sub-23. E, foi onde voltou a sentir o problema na coxa. Assim, seguirá novamente realizando trabalhos específicos com a comissão médica. Além disso, o jogador irá realizar uma série de exames para descobrir a causa da recuperação tardia das lesões.

Sem Paulo Miranda e com a baixa recente de Kannemann, o Grêmio tem recorrido a improvisação para escalar sua defesa. Michel tem sido o companheiro de zaga de Pedro Geromel.

