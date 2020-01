Esporte Grêmio volta aos trabalhos visando a temporada 2020

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Tricolor voltou as atividades com apenas 2 novidades no elenco Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio voltou aos trabalhos nessa quinta (09), no CT Luiz Carvalho, visando a temporada 2020. No elenco, caras novas como Lucas Silva e Victor Ferraz. Michel, negociado com o Fortaleza, não se apresentou.

As atividades estão de volta no CT Luiz Carvalho. Com o técnico Renato Portaluppi, que voltará às férias por mais alguns dias, o Tricolor iniciou a série de exames e atividades que são início a temporada 2020. Na apresentação, apenas o presidente Romildo Bolzan Júnior tomou a palavra. Confira alguns trechos:

🗣️Romildo Bolzan Júnior, presidente do 🇧🇼#Grêmio: "Os desafios que se renovam a cada ano são desafios importantes. O Grêmio não vai para campeonatos simplesmente para participar." — rádio grenal (@rdgrenal) January 9, 2020

🗣️Romildo Bolzan Júnior, presidente do 🇧🇼#Grêmio: "Vestiu a camisa tricolor, todo mundo espera títulos, dedicação e empenho. E é isso que em 2020 vamos fazer. Viva o Grêmio!" — rádio grenal (@rdgrenal) January 9, 2020

Confira a lista dos atletas que se apresentaram:

Goleiros: Paulo Victor e Julio César

Laterais: Leonardo, Victor Ferraz, Bruno Cortez e Juninho Capixaba

Zagueiros: Pedro Geromel, Walter Kannemann, David Braz, Paulo Miranda, Rodrigues e Marcelo Oliveira

Volantes: Maicon, Lucas Silva, Thaciano e Darlan

Meias: Jean Pyerre, Patrick e Alisson

Atacantes: Everton, Luciano, André e Diego Tardelli

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário