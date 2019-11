Grêmio 0 x 1 Flamengo na Arena; acompanhe

Grêmio x Flamengo se enfrentam neste domingo (17), na Arena, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu o placar com gol de pênalti de Gabigol no primeiro tempo da partida.

Escalação

Grêmio

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Alisson e Michel, Tardelli; Everton e Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo

Diego Alves; Rhodolfo, M. Thuler, Renê, Diego, Piris da Motta, Rodnei, Arrascaeta, Lucas Silva, Reinier e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus.

Equipe de arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliar 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Auxiliar 2: Anderson José de Moraes Coelho (SP)

Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (RJ)

Acompanhe pela Rádio Grenal.

Tweets by rdgrenal