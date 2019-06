Gretchen, 59, afirmou que sofreu violência doméstica durante um de seus casamentos e que foi obrigada a se afastar do filho, Décio, ainda criança, após sofrer ameaças de morte do marido. “Sofri violência doméstica do pai do meu segundo filho. Ele era um psicopata, me batia e ficava toda roxa. Quando minha mãe chegava tinha que contar aquela história de bater na porta. Até que fugi.”

Deixe seu comentário: