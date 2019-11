Gretchen rebate crítica ao seu visual: “Não é Photoshop. É harmonização”

Gretchen rebatou as críticas que recebeu após postar uma foto em seu Instagram, que segundo algumas pessoas, estava retocada com Photoshop. A cantora, de 60 anos, negou com um vídeo o uso do editor de imagens.

“Postei uma foto hoje de manhã, dando bom, dia, e é incrível como eu incomodo. Teve gente que veio comentar que a foto estava linda, mas era Photoshop. E agora nos Stories, é Photoshop também, meu amor”, ironizou.

A morena ainda disse que sua beleza é fruto de uma bem-sucedida harmozinação facial. “Felizmente a harmonização ortofacial que eu fiz deu certo e não tem Photopshop. Aliás, não tem nem maquiagem. Não tem um batom! Nesse dia que fiz a foto não tinha nem maquiagem. Lamento, não é Photoshop. É harmonização, lentes de contato e um tratamento que eu fiz chamado skin glow. Só isso que eu tenho a dizer para vocês que estão de plantão e acham que a minha foto tem Photoshop. Um beijinho para vocês cheio de beleza”, finalizou.