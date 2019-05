Gripe ou resfriado? Saiba quais as diferenças

Com a chegada do outono, é comum surgirem sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular e cansaço. Gripe e resfriado são comuns, principalmente nessa época. Mas como diferenciar os dois? Muita gente acha que está gripada, mas na verdade é só um resfriado.

A gripe é causada por um vírus mais potente, que causa sintomas mais intensos e por mais tempo. Dá febre, dor forte no corpo, congestão por até 10 dias. Já o resfriado é mais brando, os sintomas são mais leves e duram menos tempo.

Gripe

É causada pelo vírus influenza. Seus sintomas geralmente aparecem de forma repentina, com febre, vermelhidão no rosto, dores no corpo e cansaço. Entre o segundo e o quarto dias os sintomas do corpo tendem a diminuir enquanto os sintomas respiratórios aumentam, aparecendo com frequência uma tosse seca. Como no resfriado, na gripe a presença de secreções nasais e espirros é comum.

Resfriado

É causado na maioria das vezes por rinovírus. Seus primeiros sinais costumam ser coceira no nariz ou irritação na garganta, os quais são seguidos após algumas horas por espirros e secreções nasais. A congestão nasal também é comum nos resfriados, porém, ao contrário da gripe, a maioria dos adultos e crianças não apresenta febre ou apenas febre baixa.

Cuidados

Veja alguns dos cuidados a tomar, seja em gripes ou resfriados.

Primeiro, não se deve espirrar e nem tossir sem proteger a boca. É preciso lavar as mãos com água e sabão após tossir, espirrar ou usar o banheiro; e antes de comer e tocar olhos, boca e nariz.

Evite aglomerações e ambientes fechados no período de transmissão e mantenha o ambiente doméstico arejado e com luz solar.

É importante ter hábitos saudáveis – alimentação balanceada, constante ingestão de líquidos e atividade física, além de repousar quando necessário.

Use álcool gel e lenço de papel descartável, evite antibióticos e tome sol para receber vitamina D. Além disso, beba chás e sopas.

O que fazer para prevenir?

Tomar bastante líquido, ter uma alimentação saudável e ficar de repouso. Tudo isso para ajudar o sistema imunológico a eliminar o vírus mais rapidamente.

O que você não fazer?

Para não ficar doente, o ideal é investir em prevenção. Não estresse seu corpo, não faça atividade física intensa e nem se automedique.

Quando procurar um médico?

Procure um médico se tiver febre alta com dificuldade de baixar totalmente, febre persistente por mais de três dias, falta de ar (pode indicar comprometimento do pulmão), dores fortes pelo corpo (pode ser outra doença, como dengue) ou dor de cabeça forte e/ou vômitos (muitas viroses podem evoluir com quadros de meningite).

A melhor forma de prevenir a gripe e suas complicações é tomando a vacina. Todos os anos é necessário receber uma nova dose.

