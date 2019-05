Gripe: veja quem pode se vacinar e os sintomas da doença

Prevista para terminar no dia 31 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe busca imunizar cerca de 58,6 milhões de brasileiros. O objetivo principal é atingir pelo menos 90% do grupo prioritário, que segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Para isso, o Ministério da Saúde disponibilizou este ano cerca de 63,7 milhões de doses da vacina, espalhadas por 41,8 mil postos ao redor do Brasil. As informações são do jornal O Globo e do Ministério da Saúde.

Por ser um vírus que sofre constante mutação, todo ano uma nova vacina é desenvolvida, levando em conta os tipos de vírus que mais estão circulando no momento.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 33 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe em todo o país. O número significa 56% do público-alvo da campanha.

Os estados com maior cobertura até o momento são: Amazonas (88,8%), que iniciou a campanha antes por presentar surto da doença, Amapá (83,81%), Espírito Santo (69,4%), Alagoas (66,1%) e Rondônia (66%). Preocupa os estados com menor cobertura, como o Rio de Janeiro (38,3%) Acre (45%), São Paulo (48,8%), Pará (50,0%) e Roraima (51,8%).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde registrou na última semana os dois primeiros casos de óbito por gripe no Estdo. Tratam-se de dois idosos, de 71 e 79 anos, residentes em São Gabriel e Barra do Ribeiro, respectivamente. Os diagnósticos foram confirmados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) para os tipos de vírus influenza A-H1N1 e A-H3N2.

Mais de 2,3 milhões de gaúchos se vacinaram até o momento. Mas ainda restam cerca de 1,5 milhão de pessoas que devem se proteger contra os três tipos de vírus da gripe mais frequentes (A-H1N1, A-H3N2 e B).

Entenda abaixo quem pode se vacinar, quais são os grupos prioritários, quais são os sintomas da gripe e como se prevenir:

Quem pode tomar a vacina?

Até o dia 18 de abril, o grupo prioritário para a campanha de vacinação eram crianças de até seis anos e gestantes. Desde então, a vacinação contra a influenza se estendeu para os demais públicos-alvo da campanha, que são: trabalhadores de saúde; povos indígenas; puérperas; idosos (a partir dos 60 anos); professores, pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, e funcionários do sistema prisional.

Quais são os sintomas da gripe?

Febre alta, em geral acima de 38°C, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, tosse seca e dor muscular, podendo gerar complicações como infecções respiratórias agudas. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias. Com o passar do tempo, os sintomas respiratórios tornam-se mais evidentes e mantêm-se em geral por três a quatro dias, após o desaparecimento da febre.

Qual a diferença entre gripe (influenza) e resfriado?

Gripes são provenientes de algum subtipo do vírus influenza, podendo ser A (H1N1/H3N2) ou B, principalmente. Seus sintomas são mais fortes e característicos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra gripe não protege contra resfriados comuns, que são causados por outros tipos de vírus e normalmente se caracterizam por sintomas mais leves, sem febre.

Como se prevenir?

De acordo com o Ministério da Saúde, para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias como o vírus Influenza, orienta-se que além da vacina, sejam adotadas medidas de prevenção, tais como: Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento; Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Higienizar as mãos, logo em seguida; Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; e Manter os ambientes bem ventilados e evitar locais fechados em período de transmissão da doença.

O que é preciso para se vacinar?

Para receber a dose da vacina contra gripe, segundo o Ministério da Saúde, é importante levar: cartão de vacinação e documento de identificação.

Quais são os tipos de vacina?

A vacina distribuída na campanha Nacional de Vacinação é trivalente, possuindo imunização contra os dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e um tipo de Influenza B, os mais comuns no território nacional. É possível encontrar vacinas tetravalentes (com mais um tipo de Influenza B) em clínicas de vacinação privadas com um valor na média de R$120,00.

