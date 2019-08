Grupo Caverá apresenta show Reencontro no Teatro da Feevale

Depois de um show inesquecível no Theatro São Pedro em 2018, o Grupo Caverá prepara nova e única apresentação em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. “Reencontro” será no dia 18 de agosto, domingo, às 19h, no Teatro da Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755 – Campus II). Após 31 anos, os cinco integrantes prometem mais uma noite memorável com muitos clássicos. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

“Nossos filhos têm na faixa dos 30 anos de idade e nunca tinham nos visto tocar juntos. Daí, surgiu a ideia de montarmos esse show para mostrarmos para eles o Grupo Caverá e, claro, dar um presente para os nossos fãs”, comenta Alex Hohenberger. Além dele, formam o grupo Cezar Mattos, Mauro Harff, Rolf Dreher e Rubim Jacoby. Antes de estrear, no ano passado, os artistas ensaiaram durante dois anos.

Com duração média de duas horas, o show trará canções de sucesso como “Os Homens de Preto”, “Vento Norte”, “Calça Larga”, entre outras. As surpresas ficam por conta dos arranjos instrumentais e vocais.

Formado em Porto Alegre no meio universitário da década de 70, dentro do Grupo Folclórico Gaúcho do Projeto Rondon, Caverá optou desde o início pela música gaúcha com arranjos vocais elaborados. Mesmo longe dos palcos, o som dele continuou tocando em rádios, emocionando os corações dos gaúchos.

SERVIÇO:

O que: Grupo Caverá – Show Reencontro

Quando: 18 de agosto de 2019

Horário: 19h

Onde: Teatro da Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755 – Campus II)

Ingressos: De R$ 60,00 a R$ 100,00

Informações e venda de ingressos: https://www.teatrofeevale.com.br/programacao.php?id=675&evento=CAVER%C3%81

