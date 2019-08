Grupo CI projeta crescimento de 15% em 2019

O ano de 2019 traz novos ares para o Grupo CI, responsável pela CI Intercâmbio e Viagem, líder no segmento de intercâmbio e turismo internacional. Com expectativa de crescer entre 15% e 20% no período, a empresa reestruturou seu plano de negócios e inaugurou um novo posicionamento: ser reconhecida como uma parceira de educação no exterior para todas as etapas da vida do consumidor. Até então, o foco era no público jovem.

Para guiar os próximos passos foi criado um planejamento estratégico que começou a ser colocado em prática no início deste ano e se baseia em quatro pilares: inovação, business intelligence, excelência operacional e cultura de alta performance. De acordo com Gilberto Mingrone, diretor-geral do Grupo CI, o objetivo é conquistar crescimento acelerado e sustentável, de modo a manter a empresa como líder no segmento.

Em 2018, o Grupo CI faturou R$ 325 milhões, o que representou um crescimento de 1,5% em relação ao ano anterior. Segundo o executivo, os números eram esperados: “No segundo semestre de 2018, o Brasil enfrentou um cenário de grande incerteza política e instabilidade do câmbio, o que afetou diretamente nosso negócio. Não são variáveis que fazem o consumidor desistir da ideia de realizar um intercâmbio, mas sim postergar para um outro momento ou talvez mudar seu destino para um local menos sensível à instabilidade política e econômica”, explica.

É por isso que a companhia está otimista para o ano de 2019. Segundo Mingrone, no primeiro trimestre do ano já foi possível perceber a retomada das vendas que ficaram represadas no ano passado. “O Grupo CI registrou um crescimento de quase dois dígitos no primeiro trimestre nos seus principais programas em relação ao mesmo período de 2018. É um resultado que estava alinhado às nossas expectativas e que pretendemos manter ao longo do ano”, comenta.

O grupo planeja, ainda, expandir suas operações para a América Latina em breve. De acordo com o executivo, existe uma demanda natural nos outros países da região pelo serviço oferecido pela CI. “Estamos realizando estudos para identificar os países por onde essa expansão deve começar de modo que a CI possa atuar com a mesma relevância e proporção que a coloca como líder de mercado no Brasil”, conclui o executivo. Atualmente, a empresa conta com 130 unidades no Brasil e exterior – na Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e Canadá.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

