Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

O Catamarã de passeio do Grupo Cisne Branco (Bela Catarina) é mais uma opção para quem quer curtir o Réveillon com uma proposta diferenciada.

Com vista privilegiada da cidade e DJ no comando da programação musical, a embarcação vai celebrar a noite mais badalada do ano em Porto Alegre navegando pelas águas do Guaíba.

Os passageiros receberão um copo alusivo ao evento de Réveillon e podem levar o que desejarem de gastronomia e bebidas, montando o seu próprio cardápio. O embarque inicia às 22h30min, no Píer do Gasômetro (Av.João Goulart, 551) com saída às 23h rumo à Zona Sul. O retorno está previsto para às 2h.

Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). Os valores são: Primeiro lote 3 x

R$ 40,00 ou a vista R$ 100,00 por pessoa; Segundo Lote: 3 X R$ 46,00 ou a vista R$ 120,00 por pessoa; Terceiro Lote 3 x R$ 54,00 ou a vista R$ 140,00 por pessoa. Crianças de até dois anos são isentas. Não haverá venda de ingressos na hora

