Grupo Cortel promove neste sábado (24) no Crematório Metropolitano, mais uma Palestra de Apoio a Enlutados. O evento inicia às 16h30min e terá como tema “Os Laços através do Tempo”. A psicóloga Adriana Binotto será a responsável pela apresentação, que abordará aspectos que envolvem as diferentes perdas e o luto. Informações pelo fone 3252.5000. A entrada é franca. O Crematório Metropolitano está localizado na Avenida Oscar Pereira, 584.

Comentários