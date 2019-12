Dicas de O Sul Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Neste final de semana acontece novamente a apresentação do Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado Foto: Cleiton Thiele/Divulgação Foto: Cleiton Thiele/Divulgação

A programação do 34º Natal Luz de Gramado prossegue com grandes atrações. Os

espetáculos gratuitos têm recebido um enorme público. Neste final de semana, dias 14 e 15, acontece novamente a apresentação do Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado.

O Grupo com 15 músicos é composto por violinos, violas, violoncelos e baixos, além de piano e percussão da Orquestra Sinfônica. A Regência é do Maestro Bernardo Grings.

No repertório, música brasileira, tangos, temas de filmes e músicas natalinas. O Grupo de Cordas sobe ao palco da Rua Coberta, sábado, às 19 horas. O show é uma das atrações gratuitas do Natal Luz.

