Um grupo turistas e seu guia local foram arrastados por uma tromba d’água repentina no parque nacional de Hell’s Gate, famoso por ter sido locação do filme “Tomb Raider”, informou o Serviço de Conservação da Fauna do Quênia. Segundo o órgão, foram encontrados dois corpos. Outras cinco pessoas ainda são procuradas. Os desaparecidos estão “possivelmente mortos”, declarou um policial.