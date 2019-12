Acontece Grupo Fouet investe em mais um estabelecimento, o restaurante Fogo que abre suas portas no Baixo Barra, com proposta inusitada na Capital

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

A empresária Fernanda Griebeler conta que a proposta do Fogo ganha diferencial, começando pelo cardápio, de certa forma inusitado, “que mescla brasa com cozinha molecular” Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

O Grupo Fouet vem se destacando no cenário gastronômico gaúcho com vários braços de atuação. Gerido pela proprietária e consultora Fernanda Griebeler, o Grupo atua no fornecimento de alimentos para restaurantes, hospitais, canteiros de obra e empresas, o que ela denomina como sendo o segmento de “Comidas Transportadas”. Além disso, produz para eventos e mantém abertos para o grande público um café, um bistrô no bairro Moinhos de Vento e um restaurante na zona sul da Capital, estabelecimentos que vem ganhando adeptos a cada dia.

Com inquietude, o Grupo segue investindo e aposta agora em novo desafio. O BarraShoppingSul acaba de inaugurar o Baixo Barra, uma ampla área destinada a gastronomia, com um mix variado de estabelecimentos, onde o Grupo Fouet abre sua mais nova operação, o restaurante Fogo Gastronomia Contemporânea. A empresária conta que a proposta do Fogo ganha diferencial, começando pelo cardápio, de certa forma inusitado, “que mescla brasa com cozinha molecular”. No menu, entradas, pratos principais, sobremesas e drinks passam pelo processo de defumação ou brasamento, garantindo sabor e aroma especial à culinária ofertada. “Gosto muito, muito, muito desta raiz molecular, em função da fumaça e textura. É uma cozinha que me encanta”, atesta Fernanda, ao sinalizar que o modelo do Fogo “é único na Capital”.

Voltado ao público A/B, a expectativa do novo estabelecimento é atender a um público aberto para novas experiências gastronômicas, já que, de regra, o gaúcho ainda tem certa resistência à comida molecular, embora isto esteja mudando, o que projeta uma aceitação mais ampla por parte de todos os targets, mais adiante. “É uma questão cultural”, diz a empresária.

Com capacidade para atender 126 pessoas, o Fogo também oferece ambiente único, com sofás e mesas projetados para maior conforto dos clientes, sob o pano de fundo de um DJ permanente junto à casa. O investimento do Grupo no Fogo gira em torno de três milhões de reais, com previsão de retorno de 70% já no primeiro ano.

Outra proposta do Fogo está em manter suas portas abertas durante todo o dia. Fora dos horários convencionais, o estabelecimento estará ofertando mini porções dos pratos que compõe o menu, à base de peixes, frutos do mar, carnes e legumes, ou seja, refeições leves para happy hours, confraternizações ou até mesmo encontros informais. “Vamos servir confortable food, comida servida em tábuas e panelas de ferro para ser compartilhada à mesa”.

