Grupo Nova Política debate o Cenário Político de 2020

O Movimento NPB, (Nova Política Brasil) promove nesta quinta-feira dia 18 em Porto Alegre, um painel para debater o Cenário Político de 2020. O evento reunirá a vereadora Monica Leal (PP), presidente da Câmara de Vereadores, o vice-presidente Reginaldo Pujol (DEM) e o vereador Sebastião Melo (MDB),com mediação do jornalista Flavio Pereira,da Rede Pampa. Integrantes da coordenação do NPB, Jorge Hias (Presidente) e Fabio Correa (secretário) projetam um debate importante sobre as alternativas politicas postas para a eleição municipal de 2020. O encontro acontece no plenário Ana Terra,na Câmara de Vereadores da capital,a partir das 19 horas.

Deixe seu comentário: