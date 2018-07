Grupo Vibra inaugura centro de inovação

Potencializar o lançamento de alimentos derivados de frango com valor agregado para os mercados nacional e internacional é a principal missão do Centro de Inovação Vibra (CIV), inaugurado oficialmente nesta quarta-feira (11/7), em Montenegro (RS). O centro chega para fomentar o ritmo de inovações do Grupo Vibra, detentor das marcas Nat, Avia e Agrogen, que tem como meta renovar seu portfólio em 25% até 2022. A Companhia ocupa a terceira colocação entre as empresas privadas no segmento e, em 2017, cresceu 4,8% em receita líquida, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O núcleo de inovação, que faz parte do CIV e todos os processos decorrentes dele, é formado por mais de 200 pessoas. Este grupo está ligado principalmente aos departamentos de P&D, Marketing, Qualidade e a Central de Relacionamento com o Consumidor (CRC). A integração entre essas equipes permitirá propor, testar e criar novas tecnologias de produção, modos de preparo e produtos diferenciados, de forma mais ágil. A empresa estima que o tempo entre a elaboração de um projeto e seu lançamento será reduzido em até 30%. Outro ganho é o sigilo absoluto durante todo o processo.

O CIV comporta uma planta-piloto com capacidade para realizar pesquisas experimentais e simular operações fabris, porém em menor escala. É composta por misturadores de massa, embutideira, estufa, forno industrial, balanças e seladores. Conta, ainda, com cabine sensorial, cozinha experimental e gastronômica. A cabine permite avaliar o desempenho do produto para o cliente e o consumidor, levando em consideração itens como aparência, textura e sabor.

– “Esse investimento representa a materialização da vocação do Grupo Vibra para a inovação. Não queremos apenas lançar mais produtos no mercado. Queremos fazer diferente e ser referência em alimentos com valor agregado e qualidade à base frango”, explicou o diretor Flávio Rogério Wallauer, diretor Comercial e Marketing.

A inovação faz parte do DNA da empresa. Em 2016, o Grupo Vibra foi pioneiro no segmento a lançar cortes de frango embalados em atmosfera controlada (ATM). A tecnologia garante a preservação do produto, do sabor e da maciez por mais tempo, sem a adição de produtos químicos e conservantes.

