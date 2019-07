Grupos de esquerda na Espanha rompem

O presidente interino da Espanha e candidato à reeleição, o socialista Pedro Sánchez, deu por encerradas nesta segunda-feira (15) as negociações para formar uma maioria no Parlamento com a frente esquerdista UP (Unidos Podemos). Sánchez e o dirigente do UP, Pablo Iglesias, não chegam a um acordo. As eleições aconteceram há quase três meses, em 28 de abril.