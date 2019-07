A cidade de Guadalajara, no Oeste do México, foi atingida no domingo (30) por uma tempestade de granizo que deixou carros soterrados e danificou casas. O fenômeno ocorreu em pleno verão, quando as temperaturas na cidade superam os 30ºC. Enrique Alfaro Ramirez, governador do Estado de Jalisco, do qual a cidade é a capital, afirmou no Twitter que nunca havia visto cenas daquele tipo.