Guard-rail atravessa carro e pai morre ao voltar de formatura da filha

Um homem morreu após o carro que dirigia sair da pista e colidir contra um guard-rail na BR-235, trecho do município de Remanso, na região Norte da Bahia. O acidente ocorreu no domingo (18), a cerca de 10 km do Centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Civil, populares contaram que o motorista voltava da festa de formatura da filha, que tinha ocorrido na cidade vizinha de Juazeiro, quando se envolveu no acidente.

Com o impacto da batida, o guard-rail atravessou o veículo – entrou pela parte frontal, perto do motor, e saiu pelo fundo do carro. Outras duas pessoas estavam no veículo, a mulher do motorista e uma sobrinha, mas conseguiram escapar com vida.

A polícia não soube informar a gravidade dos ferimentos dos sobreviventes e nem para que unidade de saúde foram levados.Também não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

A Polícia Civil informou que as sobreviventes estão em choque e que vai esperar as pessoas se recuperarem para que possam prestar depoimento.

