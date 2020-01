Verão Guarda-vidas dá orientações sobre os cuidados com as crianças na praia

15 de janeiro de 2020

Guarda-vidas, dá orientações aos pais sobre os cuidados com a água. (Foto: O Sul)

Férias, verão e praia são sinônimos de descanso, certo? Mas será que os pais conseguem relaxar com a criançada? É importante estarem sempre atentos. No calor do verão, ninguém quer ficar fora da água, principalmente as crianças. Porém, bastou um piscar de olhos para elas sumirem da visão dos responsáveis. Por isso, os pais devem ter muita atenção, já que os acidentes de mergulho podem acontecer mesmo em água rasa. A Rede Pampa conversou com um guarda-vidas para saber quais são os principais cuidados que os responsáveis devem ter.

“O problema é que os pais não prestam muito atenção nos filhos, eles deixam os filhos irem, e falta um pouco de atenção, eles apenas dizem para ficar perto da guarita do guarda-vidas e não direcionam, este é o problema”, contou o guarda-vidas, Carlos Halley.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte entre as crianças de 1 a 14 anos de idade. A média anual é de 4.700 mortes e 125 mil internações devido a esses acidentes. Nossa equipe conversou com alguns pais aqui no litoral norte gaúcho para saber se eles estão sempre atentos com os pequenos.

“Ele não vai muito fundo, ele vai até a altura do tornozelo no máximo, ele tem um pouco de receio das ondas, então ele já cuida disso”, disse a mãe do Thomas, Eliz Simone Schultz. O avô do Miguel, Fernando Antônio Fonseca, também presta bastante atenção. “A gente ensina pra ele como deve proceder, não pode ir muito longe e eu estou sempre de olho, não perco ele nunca, pois ele é muito ágil, esperto, assim como está correndo aqui, em seguida ele já está distante, não posso perder nunca a vista dele”, relatou.

O guarda-vidas, Halley deixa algumas orientações que devem ser seguidas. “Então o que a gente para os pais, é que orientem os filhos para ficarem no raso e para as crianças maiores pedir para que peguem alguma identificação de algum prédio ou quiosque próximo para se orientarem e que os responsáveis fiquem atentos com as crianças.

Se você visualizar uma bandeira azul em alguma guarita, significa que há uma criança perdida neste local. Nos próximos dias, os guarda-vidas ainda devem receber pulseiras que ajudam na localização das crianças.

